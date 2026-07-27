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Gedumpte kittens gevonden in afgesloten doos, één overleden

Dierenmishandeling

Vandaag, 11:20

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Vier piepjonge kittens zijn zaterdagavond gevonden in een afgesloten doos op een parkeerplaats in het Kuinderbos. De dieren waren volgens de dierenopvang hooguit anderhalve week oud en verkeerden in zorgwekkende toestand. Inmiddels is één van de kittens overleden.

De dieren werden ontdekt door jongeren die een stop maakten op de parkeerplaats. Nadat de jongeren de kittens hadden gevonden, zochten zij nog naar de moederpoes, maar zonder resultaat. Uit voorzorg is wel een vangkooi geplaatst.

Kittens waren uitgedroogd en vermagerd

De kittens werden met spoed naar een opvang op Urk gebracht. Daar bleek hoe slecht ze eraan toe waren. "En daar stonden we dan met een doosje dat weggegooid was, met vier vermagerde en uitgedroogde kittens erin." De dieren werden volgens de opvang "letterlijk opgevreten door de vlooien". Ze zijn opgewarmd in een couveuse, behandeld tegen vlooien en kregen vocht toegediend.

De opvang noemt het dumpen van de kittens onbegrijpelijk. "Voor deze dumping is geen enkel excuus te bedenken", schrijven de medewerkers. "Er zijn zoveel andere oplossingen." Zonder de toevallige vondst van de jongeren hadden de kittens de nacht volgens de opvang waarschijnlijk niet overleefd.

Door Redactie Hart van Nederland

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