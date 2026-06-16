Groep hanen langs weg achtergelaten: 'Dieren zijn geen wegwerpartikelen'

De Dierenambulance van Maasland, Zuid-Holland, kwam maandag een wel heel opmerkelijke vondst tegen. Langs de weg in Haren liepen 21 hanen in een groepje bij elkaar. De dieren waren langs de kant van de weg gedumpt.

De actie leidt tot onbegrip bij de dierenambulance. "Dieren zijn geen wegwerpartikelen die je achterlaat wanneer ze niet meer gewenst zijn", schrijft de dierenambulance op haar Facebook-pagina. "Het dumpen van dieren brengt niet alleen veel leed en stress voor de dieren zelf met zich mee, maar zorgt ook voor extra druk op hulpverleners en opvangcentra die zich dagelijks inzetten voor hun welzijn."

Bron: Dierenambulace Maasland

Met hulp van de politie zijn de hanen uiteindelijk gevangen en overgebracht naar opvangcentrum De Maashorst, waar ze worden verzorgd. Van wie de vogels waren, is niet duidelijk.