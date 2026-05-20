Aangifte om gedumpte kippen in tuin bruidspaar Heesch: 'Zeer laffe daad'

Dieren

Vandaag, 10:38

Meerdere dierenbelangenorganisaties hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling tegen een groep mensen die afgelopen weekend 59 kippen dumpte bij een bevriend bruidspaar in de tuin. De dieren waren er volgens de organisaties zichtbaar slecht aan toe toen ze "als 'geintje'" werden achtergelaten.

"Deze vrienden van dit bruidspaar hebben zich bewust ontdaan van al deze zeer kwetsbare dieren. Je moet blind zijn om niet te zien dat de dieren er al slecht aan toe waren", zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. "Desondanks liet dit de daders klaarblijkelijk onverschillig en lieten zij deze dieren expres nog extra lijden door hun actie. Hier is geen enkele sprake van een grap; dit is pure dierenmishandeling en een zieke en zeer laffe daad."

Niet overleefd

De kippen zijn uiteindelijk opgevangen door stichting Hurmes Dierenthoes. "Als deze dieren niet gered waren, zou diezelfde nacht een groot deel van de kippen het naar alle waarschijnlijkheid niet overleefd hebben vanwege hun slechte conditie, de temperatuur die ze niet gewend waren en omdat er geen schuilmogelijkheid was." De stichting wil dat de daders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten.

Door ANP

