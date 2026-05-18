Als 'grap' in voortuin gedumpte kippen herstellen goed: 'Veel stress gehad'

Dierenmishandeling

Vandaag, 16:52

De zestig verzwakte hanen die werden gevonden bij een woning van een pasgetrouwd stel in het Brabantse Heesch herstellen goed. Dat meldt Sandra Peeters van Stichting Hurmes Dierenhoes aan Hart van Nederland.

De hanen zijn in twee groepen opgedeeld. In het ene hok zitten zo'n 20 tot 25 hanen die intensieve zorg nodig hebben. In het andere hok zitten de hanen die al aangesterkt zijn.

Peeters laat aan Hart van Nederland weten dat ze niet snapt hoe mensen het in hun hoofd halen om dit als 'huwelijkscadeau' te geven. "Ik vind dit echt niet kunnen, zo ga je niet met dieren om, ze hebben zoveel stress gehad, waardoor ze elkaar gingen kaalplukken. Heel zielig. We hebben ze uit elkaar gehaald, twee hanen zijn er heel slecht aan toe", aldus Peeters.

Bruiloftsgrap

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden tientallen hanen gedumpt in een voortuin van een woning in het Brabantse Heesch. Voordat de hulpdienst kon ingrijpen, waren al twee kippen overleden en verkeerden andere dieren in slechte toestand.

Zaterdagmiddag werd er een doodsbange en verzwakte haan gevonden langs de A59. Het dier is waarschijnlijk ontsnapt uit de tuin. Ook deze haan is overgebracht naar stichting Hurmes Dierenhoes.

Door Redactie Hart van Nederland

