Tientallen konijnen gedumpt in Limburg, vier diertjes overleden

Ongeveer veertig tamme konijnen zijn dit weekend gedumpt bij het Limburgse Ohé en Laak. Dat meldt Dierenambulance Midden-Limburg. Veel dieren waren er slecht aan toe toen ze werden gevonden. Ze waren erg mager en meerdere konijnen hadden bijtwonden of last van oormijt en luizen. Vier konijntjes hebben het niet overleefd.

Tussen de gevonden dieren zaten ook meerdere drachtige konijnen. Eén van hen beviel zelfs vlak na de reddingsactie van acht jongen. De opvang van zoveel dieren zorgt voor problemen, omdat de dierenambulance onvoldoende plek heeft voor langdurige opvang.

Daarom wordt gezocht naar liefdevolle baasjes voor de konijnen. Tegelijkertijd hopen de hulpverleners te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het dumpen van de dieren. De dierenambulance roept getuigen op zich te melden. Volgens de organisatie is er op dit moment nog onvoldoende bewijs om aangifte te doen.