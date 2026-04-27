Illegaal gefokte kittens gedumpt bij Voorburg: eigenaar gezocht

In Voorburg zijn zeven gedumpte Scottish fold-kittens gevonden. De dieren werden aangetroffen in een mandje in het bos, in de buurt van de Fransstraat. Volgens dierenopvang Stichting Kittenplace is sprake van 'driedubbele strafbaarheid': het dumpen van dieren, het fokken van een verboden ras en het veel te jong weghalen van de kittens bij de moeder.

De kittens zijn vijf tot zes weken oud en worden inmiddels verzorgd door opvangmoeder Yvette Keveling. Zij woont vlak bij de plek waar de dieren zijn gevonden en staat in de wijk bekend als aanspreekpunt wanneer er katten worden aangetroffen. "Het ging om Scottish folds, een ras dat niet gefokt mag worden. Dan ga je er eigenlijk meteen van uit dat ze zijn gedumpt," vertelt ze.

Scottish folds, ook wel Schotse vouwoorkatten genoemd, zijn in Nederland verboden. Het fokken van dit ras mag al langer niet en sinds 1 januari is ook het houden ervan verboden. De overheid heeft dit besluit genomen omdat katten met vouworen vaak kampen met gezondheids- en welzijnsproblemen als gevolg van schadelijke uiterlijke kenmerken.

Intensieve zorg voor de kittens

De verzorging van de zeven kittens vraagt veel tijd en inzet. Ze worden om de drie uur gevoed en begeleid. Ondanks de intensieve zorg maken de kittens het goed. "Het is veel werk, zeker met zeven tegelijk, maar ze doen het goed. Ik ben vooral heel blij dat ze nu eten en op krachten komen. Ze zijn hier veilig en krijgen alle zorg die ze nodig hebben," zegt Yvette.

De zeven kittens zoals ze werden gevonden: in een mandje, verstopt in de bosjes. Beeld: Hart van Nederland.

De dieren blijven in de opvang tot ze oud genoeg zijn om te worden geplaatst bij nieuwe eigenaren, laat de stichting weten.

Oproep aan het publiek

Op de plek waar de kittens zijn achtergelaten hangen geen camera's. Daarom zoekt Stichting Kittenplace de media op, in de hoop dat iemand herkent waar de kittens vandaan komen. "We willen graag de eigenaar achterhalen, zodat we aangifte kunnen doen," zegt Anja Kraaij van de stichting. Ze vreest bovendien dat dit vaker zal gebeuren.

"Nu het verboden is om deze katten te houden, zijn we bang voor meer dumpingen. Maar dumpen is nooit de oplossing. Mensen kunnen zich altijd melden bij een opvang." De stichting roept mensen met informatie over de herkomst van de kittens op om zich te melden.

Mensen die meer informatie denken te hebben over de gedumpte kittens kunnen zich melden bij Stichting Kittenplace via info@stichtingkittenplace.nl.