Konijnenfamilie gedumpt op park in Dordrecht, jong sterft

Dieren

Vandaag, 10:07 - Update: 2 uur geleden

Op bungalowpark Europarcs aan de Rijksstraatweg in Dordrecht is een konijnenfamilie gedumpt. Een melder trof op 26 februari zeven tamme huiskonijnen aan, cirkelend rond een dood babykonijntje, schrijft Dierentehuis & Dierenambulance Louterbloemen op Facebook. De pluizige knaagdieren waren aan hun lot overgelaten.

Dankzij de melder konden de dieren worden gevangen en overgebracht naar het streekdierentehuis. Het bleek te gaan om een vaderkonijn dat niet is gecastreerd, een moederkonijn dat vermoedelijk opnieuw drachtig is en vijf jongen van ongeveer drie maanden oud. Eén jong was bij aankomst al overleden.

Bij controle in de opvang werd duidelijk dat een van de jonge konijnen een ernstig gecompliceerde beenbreuk had, met meerdere breuken in de achterpoot. Het dier moest daarom op humane wijze worden ingeslapen. De andere konijnen waren volgens Louterbloemen vriendelijk, goed doorvoed en duidelijk nog maar kort buiten.

Het streekdierentehuis spreekt van gemakzucht en onverantwoordelijkheid. "Het kost dierenlevens. Tamme konijnen overleven zelden lang in het wild." Wie de dieren heeft gedumpt, is niet bekend.

Door Donna Elbertsen

