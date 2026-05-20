Hoe gaat het nu met de gedumpte hanen van de bizarre trouwstunt in Heesch?

Fraai, maar niet heus: ga je trouwen, zetten zogenaamde vrienden 60 hanen in je tuin in Heesch. Vorige week kwam deze actie uitgebreid in het nieuws. Dat deze als grap bedoelde huwelijksstunt beslist niet leuk is, steken Henry van opvang Hurmes Dierenthoes en Luka van Dierenambulance Hokazo uit Uden niet onder stoelen of banken. Zij hebben de arme, gestresste en doodsbange diertjes moeten redden.

Gelukkig worden de dieren nu goed verzorgd door vrijwilligers bij de opvang in Stramproy. Sommige haantjes zijn er echter slecht aan toe. Om precies te zijn gaat het met 25 van de gevederde vrienden nog niet zo best.

Om ze er weer bovenop te helpen, is via de Facebookpagina van de opvang een inzameling gestart. Want zoveel dieren oplappen kost natuurlijk een flinke duit.

Zelf zien hoe de haantjes eraan toe zijn? En wat Henry en Luka van de 'stunt' vinden? Kijk dan de video bovenaan.