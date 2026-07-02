Hartverscheurend: moederkonijn blijft bij dode jongen na dumping Mijdrecht

Een gedumpte konijnenfamilie is dinsdagochtend aangetroffen in een geitenweide in Mijdrecht. Daarbij werden zes dode jonge konijntjes gevonden. Dat meldt Dierenambulance De Ronde Venen, Amstelland en Stichtse Vecht.

Het dumpen van dieren is strafbaar. Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Bekijk dan bovenstaande video.

De dierenambulance kreeg een melding dat er konijnen in de weide waren achtergelaten. Medewerkers troffen twee konijnen aan die door het terrein renden. Even verderop lagen zes jonge konijntjes dood in het gras. Volgens de dierenambulance zijn de jonge dieren overleden als gevolg van een dumping. Het moederkonijn bleef in de buurt van haar dode jongen. Ook het vaderkonijn was nog aanwezig

Getuigen gezocht

De dierenambulance roept mensen op zich te melden als zij iets hebben gezien of informatie hebben over het dumpen van de konijnen. Tips kunnen volgens de organisatie anoniem worden doorgegeven en worden vertrouwelijk behandeld.