Conducteur in Venlo krijgt reistas met gevonden kittens in handen gedrukt

Dieren

Vandaag, 17:45

Op station Tegelen is vrijdagmiddag een reistas gevonden met daarin een moederpoes en drie kittens. Dat meldt Dierenambulance Brabant Noord-Oost zaterdag op Facebook. De tas werd later overhandigd aan een treinconducteur in Venlo.

Volgens de dierenambulance wist de moederpoes te ontsnappen op het moment dat de tas aan de conducteur werd gegeven. De drie kittens bleven achter in de tas. De conducteur schakelde vervolgens hulp in.

De kittens zijn veilig en krijgen de zorg die ze nodig hebben, schrijft de dierenambulance. "Wij willen de conducteur bedanken voor het snelle handelen en het inschakelen van hulp." Ondertussen wordt nog gezocht naar de moederpoes. Mensen die informatie hebben over de poes of weten waar het dier mogelijk verblijft wordt gevraagd om contact op te nemen.

