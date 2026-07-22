Asielen overspoeld door kittens: gastgezinnen harder nodig dan ooit

De jaarlijkse kittenpiek zorgt opnieuw voor grote drukte bij de Dierenbescherming. Als de toestroom deze zomer aanhoudt, verwacht de organisatie dit jaar opnieuw zo'n 4.000 kittens op te vangen. Vooral in Amersfoort is de situatie nijpend. Daar zitten alle gastgezinnen vol en is dringend behoefte aan nieuwe opvangadressen.

Volgens de Dierenbescherming kunnen de opvangcentra de grote aantallen kittens niet alleen aan. Jonge kittens hebben intensieve verzorging nodig en verblijven daarom vaak tijdelijk bij gastgezinnen. In Amersfoort zijn 79 gastgezinnen aangesloten, maar die zitten momenteel allemaal vol. Daardoor moeten vrijwilligers geregeld opnieuw worden gevraagd om een nestje op te vangen.

Vrijwilliger Ivanda Hilbers weet als geen ander hoeveel werk daarbij komt kijken. Ze vangt thuis kittens op en moet soms zelfs 's nachts haar bed uit om een jong dier te voeden. Ondanks de intensieve zorg doet ze het met veel liefde. Het moeilijkste moment? Afscheid nemen wanneer de kittens oud genoeg zijn voor een nieuw thuis.

Veel zwangere zwerfkatten

De druk op de asielen wordt volgens de Dierenbescherming onder meer veroorzaakt door de vele zwangere zwerfkatten en moederpoezen die tijdens vangacties worden aangetroffen. Zij krijgen in de opvang een veilige plek om hun kittens groot te brengen.

In de video bovenaan dit artikel vertellen medewerkers van de Dierenbescherming waarom de hulp van nieuwe gastgezinnen hard nodig is en wat er komt kijken bij de opvang van een nestje kittens.