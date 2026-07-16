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Zwangere vrouw doet aangifte na veelbesproken aanhouding in azc Zeist

Zwangere vrouw doet aangifte na veelbesproken aanhouding in azc Zeist

Crime

Vandaag, 19:04

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De zwangere vrouw die in mei hardhandig werd aangehouden in een asielzoekerscentrum in Zeist, doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Dat melden het European Legal Support Center (ELSC) en advocaat Willem Jebbink, die de vrouw bijstaan. Volgens hen gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling en schending van de geweldsinstructie.

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De vrouw werd op 19 mei tijdens een politieoptreden bij het azc aan de Kampweg hardhandig opzij getrokken, waarna ze ten val kwam. De politie was daar na een melding van bedreiging en vernieling. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar meerdere bevelen om weg te gaan. De betrokken agent liet later weten dat hij anders had gehandeld als hij had geweten dat de vrouw zwanger was.

Internationale ophef

Volgens advocaat Jebbink kreeg de vrouw na het incident vroegtijdige weeën en hield ze er een trauma aan over. "Mijn cliënte werd nog dezelfde dag in het ziekenhuis opgenomen en verbleef daar vier dagen", schrijft hij in een verklaring. "Ze maakte zich enorme zorgen over het welzijn van haar ongeboren kind en lijdt tot op de dag van vandaag aan een psychologisch trauma."

Beelden van de aanhouding zorgden destijds voor veel ophef, ook internationaal.

De politie oordeelde eerder dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Of dat geweld ook volgens de regels is uitgevoerd, wil de politie vanwege een interne procedure niet toelichten. "De bevindingen van het interne onderzoek, die slechts in algemene termen zijn bekendgemaakt, laten veel vragen onbeantwoord", vindt haar advocaat.

Door Redactie Hart van Nederland

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