Politie verdedigt optreden tegen zwangere vrouw in azc Zeist

Het geweld dat agenten in mei gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Wel blijft onduidelijk of het optreden op alle punten juist is verlopen. De uitkomst van het interne onderzoek wordt niet openbaar gemaakt.

Het optreden van alle betrokken agenten is beoordeeld door een leidinggevende van de politie Midden-Nederland en een interne geweldscommissie. Op basis daarvan heeft de politiechef van de eenheid een eindoordeel genomen.

De politie wil dat oordeel niet delen en noemt het een interne procedure. Wel laat een woordvoerder weten dat het politieoptreden "direct noodzakelijk was om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen".

Beelden onderzocht

Het incident gebeurde op 19 mei nadat de politie was afgekomen op een melding van bedreiging en vernieling in het asielzoekerscentrum. Volgens de politie had een 30-jarige man mogelijk nog een mes bij zich en gaf een vrouw geen gehoor aan meerdere bevelen om weg te gaan. Een agent trok haar vervolgens hardhandig aan haar arm opzij, waardoor zij ten val kwam. De man werd na het incident aangehouden.

Later bleek dat de vrouw hoogzwanger was. Ze raakte volgens de politie niet gewond. De betrokken agent liet eerder weten dat hij anders zou hebben gehandeld als hij had geweten dat de vrouw zwanger was.

De vrouw sprak zich over het incident uit op de internationale nieuwszender Al Jazeera. "Ik probeerde de agenten gewoon een vraag te stellen", zei ze. De beelden van het incident leidden tot veel verontwaardiging en kregen ook internationaal aandacht.