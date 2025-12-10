Vuurwerk ontploft in sporthal Zoetermeer: twintig mensen last van gehoor

In een sporthal in Zoetermeer is dinsdagavond rond 21.00 uur vuurwerk ontploft. Daardoor kregen zo'n twintig mensen die op dat moment in de hal aanwezig waren last van hun gehoor, meldt de politie woensdag. Het vuurwerk werd de hal aan het Willem-Alexanderplantsoen in gegooid door een verdachte die nog niet is aangehouden. De politie onderzoekt het incident en hoort graag van getuigen en mensen uit de omgeving die camerabeelden hebben.