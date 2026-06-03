Explosie bij winkelcentrum Spijkenisse: verdachte slaat op de vlucht

Een winkelcentrum in Spijkenisse is woensdagochtend opgeschrikt door een explosie. Daarbij raakte een winkel beschadigd. Na het incident zagen getuigen iemand wegrennen. Er raakte niemand gewond. Agenten doen onderzoek naar de explosie en zijn op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De explosie vond rond 08.30 uur plaats bij een winkelcentrum aan de Noordkade in Spijkenisse. Daarbij kwam rook vrij, waardoor de sprinklers afgingen. Meerdere winkels liepen daardoor flinke waterschade op.

Getuigen en camerabeelden

De politie is op zoek naar de verdachte en roept getuigen op zich te melden. Heb je iets gezien of gehoord? Of beschik je over camerabeelden waarop mogelijk iets verdachts te zien is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.