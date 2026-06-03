Man (60) aangehouden voor diefstal uit graven op Haagse begraafplaats

Een 60-jarige medewerker van de gemeentelijke begraafplaats Kerkhoflaan in Den Haag wordt verdacht van diefstal uit graven en witwassen. Dat heeft het Openbaar Ministerie woensdag bekendgemaakt. De man werd al op 26 mei aangehouden, maar dat nieuws werd vanwege het lopende onderzoek niet eerder naar buiten gebracht.

Volgens het OM was de medewerker verantwoordelijk voor het delven en ruimen van graven. Tijdens die werkzaamheden zou hij sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen. Die spullen zouden vervolgens zijn verkocht aan een goudhandel.

De verdachte hoeft voorlopig niet langer vast te blijven zitten. Volgens het OM is dat voor het verdere onderzoek niet noodzakelijk. Hij mag het strafrechtelijk onderzoek in vrijheid afwachten.

'Afschuwelijk voor nabestaanden'

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag noemt de verdenkingen zeer ernstig. In een verklaring laat de gemeente weten diep geschokt te zijn. "Deze verdenking moet afschuwelijk zijn voor de nabestaanden van de overledenen die op deze begraafplaats zijn begraven", schrijft het stadsbestuur.

De gemeente wacht de uitkomsten van het justitiële onderzoek af en wil daarna ook een onafhankelijk extern onderzoek laten uitvoeren. Voor nabestaanden die vragen hebben, worden woensdag een speciaal telefoonnummer en e-mailadres beschikbaar gesteld.

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