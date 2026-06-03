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Schade na plofkraak bij boekenwinkel in Voorburg, politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 10:43

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Een boekenwinkel in Voorburg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag flinke schade opgelopen door een plofkraak. Omwonenden belden de politie nadat zij een harde explosie hadden gehoord. De politie laat aan Hart van Nederland weten dat er nog niemand is aangehouden. De recherche doet onderzoek.

De melding kwam rond 03.40 uur binnen. Het incident gebeurde aan het Koningin Julianaplein in Voorburg. Vermoedelijk was de plofkraak gericht op een geldautomaat bij het pand. De explosie was zo krachtig dat meerdere autoalarmen en alarmsystemen van winkels aan de overkant afgingen.

Vooralsnog is niemand aangehouden. Ook is nog onduidelijk of er buit is gemaakt, meldt een correspondent ter plaatse. De politie is daarom op zoek naar getuigen.

Schade

De politie startte direct een onderzoek en zette de omgeving ruim af. Ook werden er zwarte schermen geplaatst. Kort voor 04.00 uur werd volgens de correspondent de brandweer ingeschakeld vanwege wateroverlast in het pand. Die is vermoedelijk ontstaan door de explosie.

De boekenwinkel blijft voorlopig gesloten vanwege de schade en het lopende onderzoek. Ook naastgelegen winkels liepen schade op, aldus de correspondent.

Door Redactie Hart van Nederland

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