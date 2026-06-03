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Jongen (16) gewond na steekpartij in Rotterdam, drie personen aangehouden

Crime

Vandaag, 09:45

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Een 16-jarige jongen is in de nacht van dinsdag op woensdag gewond geraakt bij een steekpartij aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Volgens een correspondent ter plaatse werd de Rotterdammer in zijn ribben gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt op X dat drie verdachten zijn aangehouden. "Het gaat om drie mannen uit Rotterdam van 20, 17 en 16 jaar oud", schrijft de politie.

De melding kwam rond 00.10 uur binnen. "Het was erg onrustig toen de politie ter plaatse kwam. Er zijn mensen weggestuurd", vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Afgezet gebied

Volgens een correspondent ter plaatse zette de politie een groot gebied af met linten. Toch gingen mensen onder de afzetting door, ook nadat agenten hen daarop hadden aangesproken. De politie zag zich daarom genoodzaakt de wapenstok te gebruiken.

Op straat werd een jas of vest aangetroffen. Volgens de correspondent zat die onder het bloed.

Door Redactie Hart van Nederland

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