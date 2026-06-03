Asbest vrijgekomen bij brand bij hoekpand in Arnhem

Bij een hoekwoning aan de Spijkerstraat in Arnhem is woensdagochtend brand uitgebroken. Omwonenden moesten hun woning verlaten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Dat meldt de veiligheidsregio op X.

De melding kwam rond 06.20 uur binnen. Volgens een correspondent ter plaatse rukte de brandweer met meerdere voertuigen en tientallen brandweerlieden uit om het vuur te bestrijden. De veiligheidsregio laat rond 08.10 uur weten dat de brand onder controle is. Omwonenden kunnen in de loop van de ochtend weer terug naar hun woningen.

Asbest

De afgelopen dagen vonden werkzaamheden plaats bij het getroffen pand om asbest te verwijderen. Bij de brand is alsnog asbest vrijgekomen. De brandweer heeft daarom maatregelen genomen om de veiligheid van omwonenden en hulpverleners te waarborgen.