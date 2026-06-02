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Explosie in appartement Amersfoort, gewonde naar ziekenhuis gebracht

Ongeluk

Vandaag, 21:53

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In een appartement in Amersfoort is dinsdagavond brand ontstaan na een explosie. Daarbij heeft de brandweer een gewond persoon uit het pand moeten halen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De explosie gebeurde rond 20.20 uur in een flatgebouw aan de Everard Meysterweg. Door de harde knal zijn meerdere panden beschadigd, vooral de gevel van het gebouw is geraakt. De explosie is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek, maar dat kan de brandweer nog niet met zekerheid zeggen.

Gewonde naar ziekenhuis

De brandweer is dinsdagavond rond 21 uur nog bezig met het blussen van de brand. Volgens de woordvoerder weten de hulpdiensten nog niet of het pand veilig kan worden betreden.

De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De woordvoerder weet niet hoe het met hem of haar gaat.

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Foto: MxM Visuals

Door ANP

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