Foutje, bedankt: na evacuatie heel dorp blijkt vliegtuigbom leeg

De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog die in maart aan de Crijnssenlaan in het Zeeuwse Breskens werd gevonden, was leeg. Dat bleek dinsdag toen werd geprobeerd de 500-ponder tot ontploffing te brengen. Een EOD'er op locatie zegt zoiets nog nooit te hebben meegemaakt. Voor de ruimingsactie moesten tweehonderd omwonenden tijdelijk hun huis verlaten.

Vanwege de ruimingsactie moesten tweehonderd omwonenden tijdelijk hun woning verlaten. De meesten regelden zelf een verblijfadres. Zo'n twintig inwoners werden opgevangen in het dorpshuis in Breskens. Rond 13.00 uur werd het gebied door de politie en de EOD vrijgegeven en konden bewoners terug naar huis.

Explosievenonderzoek

De vliegtuigbom werd in maart aangetroffen tijdens een explosievenonderzoek voorafgaand aan geplande werkzaamheden in de straat. Volgens de gemeente Sluis, waar Breskens onder valt, is de afgelopen periode aanvullend onderzoek gedaan om te controleren of er nog meer explosieven in het ruimingsgebied lagen. Dat bleek niet het geval.

