Bom lag tientallen jaren onder wijk Breskens: honderden inwoners geëvacueerd

Flink schrikken als er midden in je dorp een oude vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog wordt gevonden, zou je zeggen. Maar dat is niet per se het geval in Breskens, waar het bezaaid ligt met oude bommen uit de oorlog. Het Zeeuwse dorp werd stevig gebombardeerd tijdens de Duitse bezetting.

Inwoners keken dus ook niet vreemd op toen er afgelopen maart weer een bom werd gevonden. Deze keer ging het om een Engelse bom, afkomstig uit een bommenwerper. De bom ligt al decennialang midden in een woonwijk, op de Crijnssenlaan om precies te zijn, en werd gevonden bij verkennende onderzoeken voor het bouwen van nieuwe huizen.

Wat wel erg bijzonder is: 120 panden en ongeveer 200 mensen worden dinsdag geëvacueerd zodat de bom veilig ontmanteld kan worden. Uiteindelijk wordt de bom ook (elders) tot ontploffing gebracht. Een hele operatie dus, zoals je ziet in bovenstaande video.