Man (39) op heterdaad aangehouden na felle brand in ponystal Apeldoorn

De politie heeft dinsdagmiddag een 39-jarige man uit Beekbergen op heterdaad aangehouden na een felle brand in een ponystal in Apeldoorn. De man wordt verdacht van brandstichting, meldt de politie.

De brand werd rond 14.00 uur ontdekt door een buurtbewoner, schrijft Tubantia. De buur zag rook uit de stal komen en belde de eigenaar, die op dat moment aan het werk was. De hulpdiensten werden gewaarschuwd.

Man rende weg uit stal

De buurtbewoner zag kort daarna een man uit de stal komen, die vervolgens wegrende, meldt Tubantia. Niet veel later sloegen metershoge vlammen uit het pand. De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden en te voorkomen dat de brand zou overslaan naar een nabijgelegen bosgebied.

De stal kon niet worden gered. Ook een tractor die binnen stond, ging verloren. De vijf pony's die bij de stal horen, stonden op het moment van de brand buiten in een weiland en bleven daardoor ongedeerd.

Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. De politie onderzoekt de oorzaak en toedracht van de brand.