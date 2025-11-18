14-jarige die Joni (13) doodstak in Schiedam krijgt celstraf en jeugd-tbs

De rechtbank in Rotterdam heeft een 14-jarige jongen veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van de 13-jarige Joni in Schiedam in februari. Dat gebeurde tijdens een ruzie.

Joni werd met een mes in zijn rug en arm gestoken en overleed een paar uur later. De rechtbank acht doodslag bewezen. De verdachte heeft het slachtoffer naar zijn woning laten komen en meegenomen naar een bos. "De verdachte heeft met zijn handelen Joni het leven ontnomen, terwijl die nog een hele toekomst voor zich had", aldus de rechtbank in het dinsdag uitgesproken vonnis. "Het verdriet en het gemis zijn onvoorstelbaar en de impact van de dood van het slachtoffer op zijn naasten is enorm."

Eerder dit jaar liepen honderden mensen een stille tocht voor de doodgestoken Joni. Zie hier de beelden:

Detentie opleggen

Een jaar is de maximale detentie die in Nederland kan worden opgelegd aan jongeren van 12 tot en met 15 jaar. De rechtbank acht de jonge verdachte ook schuldig aan twee pogingen tot diefstal met geweld. In een van die gevallen stak hij een vrouw.