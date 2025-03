Moeder doodgestoken Joni (13) ontroerd door stille tocht: 'Hij had dit verdiend'

Honderden mensen liepen zaterdagavond mee in een stille tocht voor de doodgestoken Joni (13). En dat liet de moeder van het slachtoffer niet in de koude kleren zitten: "Hij wilde berucht en beroemd worden, nou dat is 'ie", zegt Mariëlle Boot tegen Hart van Nederland. "Het was een lief, geweldig en ondeugend kind."

Zo'n 500 mensen kwamen zaterdag af op de stille tocht. "Het is gewoon bizar, zo mooi die opkomst", aldus Mariëlle, die gehuld is in een wit t-shirt met een foto van haar zoon erop. "Joni had dit gewoon verdiend." Ze denkt zelfs dat haar zoontje de aanwezigheid van alle mensen geweldig had gevonden. Mariëlle: "Dat vindt hij prachtig."

Ondanks het grote verdriet moet Mariëlle zich sterk houden. "Ik moet er doorheen, ik heb nog een dochter", zegt ze. "Met z'n drieën moeten we het doen", waarmee ze ook verwijst naar de vader van Joni.

Moeder van verdachte

Vanwege de fatale steekpartij zit een leeftijdsgenoot van Joni vast. Het slachtoffer en de verdachte zaten bij elkaar in de brugklas. De moeder van de verdachte zou zaterdag ook een bloem hebben gelegd tijdens de stille tocht.

Wat er die bewuste dag precies aan de steekpartij vooraf is gegaan, is nog niet duidelijk. De rechter-commissaris verlengde het voorarrest van de verdachte woensdag met twee weken. Volgens zijn advocaat handelde zijn cliënt uit zelfverdediging.