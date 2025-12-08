Winkelier belt politie om luidruchtig stel in paskamer, 'hadden het erg gezellig' 

Een winkelier in Rotterdam heeft zondag de politie ingeschakeld omdat er een hoop kabaal uit een paskamer kwam. "Twee personen hadden het erg gezellig", schrijft de politie van Rotterdam centrum op Instagram met twee roze hartjes erbij.

Een dagje shoppen kan erg gezellig zijn, maar een tweetal in Rotterdam hadden het zondagavond wel erg gezellig. Ze besloten het nog gezelliger te maken met een activiteit waar het pashokje niet voor bedoelt is. En als klap op de vuurpijl besloten ze dit ook nog eens te doen met een hoop lawaai.

Het luidruchtige tweetal heeft een waarschuwing gekregen, maar welke straffen kan je krijgen voor echt strafbaar gedrag? In onderstaande video wordt het uitgelegd:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Luidruchtig

Reden genoeg voor de winkelier die dit overkwam om de politie in te schakelen. "Een winkelier belde dat twee personen het erg gezellig hadden in de paskamer en hierbij vrij luidruchtig waren", schrijft de politie op Instagram. De agenten plaatsen daarbij een foto van de winkelstraat Meent in Rotterdam. De agenten hebben het tweetal aangesproken op hun gedrag. "Ter plaatse een gesprek gevoerd en beide personen weggestuurd."