Rotterdammer (78) vast voor seksueel misbruik kinderen in Filipijnen

Een 78-jarige man is afgelopen week opgepakt in Rotterdam. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen in de Filipijnen en het livestreamen daarvan. Volgens het Openbaar Ministerie had hij contact met een Filipijnse vrouw die de livestreams voor hem regelde.

De Filipijnse politie arresteerde haar in oktober en bevrijdde toen vier kinderen uit deze misbruiksituatie.

Rechercheurs hadden de woning van de Rotterdammer eind mei dit jaar doorzocht en apparatuur meegenomen . Uit onderzoek van deze apparatuur bleek volgens het OM dat hij veel contact had met een Filipijnse vrouw, onder andere via WhatsApp. Ook bleek dat hij tegen betaling kinderpornografisch beeldmateriaal ontving.

Reis naar Filipijnen

Daarnaast vond de politie op zijn gegevensdragers ook beelden van vele minderjarige slachtoffers. Uit chats zou blijken dat de man is afgereisd naar de Filipijnen en dat de vrouw tegen betaling minderjarige meisjes voor hem regelde die hij daar seksueel kon misbruiken.

De Nederlandse politie waarschuwde de Filipijnse autoriteiten, die de woonplaats van de vrouw konden achterhalen. De Filipijnse politie vond ook de plek waar het kindermisbruik op camera werd opgenomen. Op haar telefoon vond de Filipijnse politie in oktober bovendien chats waaruit bleek dat ze nog steeds contact hield met de man uit Rotterdam.

De man uit Rotterdam wordt vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.