Zwaargewonde bij schietpartij in Rotterdam, politie houdt verdachte aan

Crime
Vandaag, 09:50 - Update: 2 uur geleden
In een woning aan de Vlaggemanstraat in Rotterdam is zondagochtend een persoon zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Hulpdiensten rukten massaal uit: het Mobiel Medisch Team (MMT) en ambulancepersoneel hebben het slachtoffer gestabiliseerd en met behulp van de brandweer uit het huis gehaald. Vervolgens is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
In de woning is één persoon aangehouden als verdachte. De politie onderzoekt wat de rol van deze persoon is geweest.
Forensische en tactische onderzoekers zijn een uitgebreid onderzoek gestart in de woning om te achterhalen wat er precies is gebeurd. De eerste meldingen kwamen rond 07.43 uur binnen bij de hulpdiensten.
