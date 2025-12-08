Auto slaat over de kop in Rotterdam: inzittende spoorloos na crash

In de nacht van zondag 7 op maandag 8 december is langs de Landscheiding in Rotterdam een auto over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen. In het voertuig zaten drie mensen. Twee van hen wisten zelf uit de zwaar beschadigde wagen te klimmen. Een derde inzittende, die volgens de hulpdiensten ook in de auto zou hebben gezeten, werd nergens aangetroffen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Onder meer duikers van de brandweer hebben in het water gezocht naar de vermiste persoon. De zoektocht bleef niet beperkt tot de sloot: brandweerlieden kamden ook de omliggende bosschages uit, in de hoop de inzittende alsnog te vinden. De auto lag zwaar gehavend in de sloot, waardoor het onduidelijk bleef wat er precies is gebeurd.

Mogelijk te voet gevlucht

Na langere tijd zoeken werd er niemand gevonden. Hulpdiensten gaan er inmiddels vanuit dat de derde inzittende te voet is weggevlucht na het ongeluk. Waarom die persoon zou zijn vertrokken, is vooralsnog onbekend.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Een berger is ingeschakeld om de beschadigde auto uit het water te takelen, waarna de politie het onderzoek kan voortzetten.