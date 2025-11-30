Ruzie over ‘koud eten’ in restaurant loopt uit op klappen: medewerker mishandeld

In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is op zondag 23 november een 34-jarige man aangehouden nadat hij een medewerker van een restaurant had mishandeld. De ruzie ontstond toen de man klaagde dat zijn bestelling niet warm genoeg zou zijn, waarna de situatie volledig uit de hand liep.

De medewerker liep daarbij licht letsel op. De politie bracht de verdachte over naar politiebureau Zuidplein, waar hij werd ingesloten.

Benieuwd welke straffen er zijn in Nederland? Dat leggen we voor je uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Straf al bekend

Het Openbaar Ministerie heeft de man een boete van 200 euro opgelegd. Daarnaast mag hij de komende twee jaar het winkelcentrum Zuidplein niet meer betreden vanwege een gebiedsverbod.