Ruzie over ‘koud eten’ in restaurant loopt uit op klappen: medewerker mishandeld

Crime

Vandaag, 11:04

In winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam is op zondag 23 november een 34-jarige man aangehouden nadat hij een medewerker van een restaurant had mishandeld. De ruzie ontstond toen de man klaagde dat zijn bestelling niet warm genoeg zou zijn, waarna de situatie volledig uit de hand liep.

De medewerker liep daarbij licht letsel op. De politie bracht de verdachte over naar politiebureau Zuidplein, waar hij werd ingesloten.

Straf al bekend

Het Openbaar Ministerie heeft de man een boete van 200 euro opgelegd. Daarnaast mag hij de komende twee jaar het winkelcentrum Zuidplein niet meer betreden vanwege een gebiedsverbod.

Door Redactie Hart van Nederland

