OM eist in hoger beroep zwaardere straf in zaak mishandeling zorgboerderij Wedde

Crime

Vandaag, 15:11

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep acht jaar cel geëist tegen de verdachten van het mishandelen en vernederen van cliënten op de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. Ook eiste het OM een beroepsverbod van dertien jaar.

De geëiste celstraffen liggen nu hoger, omdat het OM de aanklacht heeft verzwaard. De reden daarvan is dat de mishandeling voor één mannelijk slachtoffer zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. "De verdachten hebben veel oog voor zichzelf, maar toonden geen enkele compassie met de bewoners", zei de aanklager woensdag in het gerechtshof in Leeuwarden.

De rechtbank in Groningen veroordeelde Paul W. (65) en zijn schoonzoon Michel K. (38) in juli vorig jaar tot gevangenisstraffen van vijf jaar en vier maanden, gelijk aan de toenmalige strafeisen. De twee leidinggevenden werden schuldig bevonden aan de lichamelijke en geestelijke mishandeling van tien bewoners.

De misstanden op de zorgboerderij kwamen in de openbaarheid via het SBS6-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. De zorgboerderij werd snel na het blootleggen van deze misstanden gesloten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

