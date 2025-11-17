Zwaardere aanklacht voor verdachten zorgboerderij Wedde, slachtoffer met zwaar letsel

Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep de aanklacht verzwaard tegen de verdachten van het mishandelen en vernederen van cliënten op de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde. De reden daarvan is dat de mishandeling voor één mannelijk slachtoffer zwaar lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad. Daarmee opende de aanklager maandag de zitting bij het gerechtshof in Leeuwarden.

De rechtbank in Groningen veroordeelde Paul W. (65) en zijn schoonzoon Michel K. (38) in juli vorig jaar tot gevangenisstraffen van vijf jaar en vier maanden. De twee leidinggevenden van de zorgboerderij werden schuldig bevonden aan de lichamelijke en geestelijke mishandeling van tien bewoners. Naast de celstraf kregen zij een beroepsverbod van tien jaar en vier maanden.

Bekijk hieronder de beelden van de zorgboerderij uit Wedde:

2:40 Nieuwe beelden zorgboerderij Wedde nog gruwelijker

Sadistisch

De misstanden op de zorgboerderij kwamen in de openbaarheid via het SBS6-programma Undercover in Nederland. "Ik vond in de vorige rechtszaak dat er heel erg een beeld werd geschetst dat er een sadistische cultuur heerste. Ik wil niet ontkennen dat ik fouten heb gemaakt in mijn werk, maar ik heb altijd getracht bewoners centraal te stellen. Ik was het niet eens met het sadistische beeld. Ik streefde naar een goede woonomgeving voor de cliënten", zei W. bij aanvang van de zitting bij het hof.

Een van de slachtoffers werd onder meer vastgetapet aan een loopband. "Jullie maakten er een martelwerktuig van", zei zijn moeder namens haar getraumatiseerde zoon. Ze noemde het verblijf van haar zoon op de zorgboerderij "een nachtmerrie".

Spijtbetuiging

"Ik heb daar geen verklaring voor. Ik had het nooit mogen doen", antwoordde K. Hetzelfde slachtoffer moest van hem ook een keer met gespreide armen staan met meelpakken daaraan vastgeplakt. K: "Ik was er echt van overtuigd dat ik het goede deed." K. bekende eveneens een sok in de mond van het slachtoffer te hebben gestopt, "om het gillen te stoppen".

Ook goot K. rijst in de onderbroek van de cliënt of hij haalde de kussens en het matras weg uit de kamer, om hem te laten voelen hoe dieven in een cel slapen. K. zei daarover: "Ik was het pad helemaal kwijt. Ik kan het niet anders uitleggen. Het spijt me verschrikkelijk." Op initiatief van W. moest het slachtoffer in een tent in de tuin slapen. W: "Het was mijn bedoeling met hem in gesprek te komen. Ik ben daarin gefaald. Ik realiseer me dat 100 procent."

De zaak gaat woensdag verder. Dan krijgen beide verdachten de strafeisen te horen en houden hun advocaten de pleidooien.