Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag

Crime

Vandaag, 18:40

Link gekopieerd

Drie agenten zijn gewond geraakt toen ze op een ruzie af kwamen aan de Mient in Den Haag. Maandagmiddag rond 17.00 uur ontving de politie een melding van een ruzie in een woning, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij het uit elkaar halen van de groep, werden agenten mishandeld.

Een agent werd met een buis op zijn hand geslagen en ook een andere agent raakte lichtgewond. Nadat de ruzie in de woning onder controle was, ontstond er buiten opnieuw commotie. Inmiddels waren meerdere politie-eenheden ter plaatsen. Een derde agent werd toen mishandeld, zij werd in haar gezicht geslagen.

Twee verdachten

Een agent is na het ziekenhuis gebracht en behandeld aan zijn verwondingen. Een andere collega werd ter plekke nagekeken en kon - net zoals de derde agent - haar dienst voortzetten.

Tijdens het incident zijn twee verdachten aangehouden voor mishandeling. Het gaat om twee vrouwen van 29 en 26 uit Den Haag. Een van de verdachten is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Agent door groep van twintig personen op grond geslagen en tegen hoofd geschopt
Agent door groep van twintig personen op grond geslagen en tegen hoofd geschopt
Bestuurder rijdt agenten aan en dumpt auto in Best: 'Vies dat hij doorrijdt'
Bestuurder rijdt agenten aan en dumpt auto in Best: 'Vies dat hij doorrijdt'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.