3 agenten raken gewond bij sussen ruzie in Den Haag

Drie agenten zijn gewond geraakt toen ze op een ruzie af kwamen aan de Mient in Den Haag. Maandagmiddag rond 17.00 uur ontving de politie een melding van een ruzie in een woning, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Bij het uit elkaar halen van de groep, werden agenten mishandeld.

Een agent werd met een buis op zijn hand geslagen en ook een andere agent raakte lichtgewond. Nadat de ruzie in de woning onder controle was, ontstond er buiten opnieuw commotie. Inmiddels waren meerdere politie-eenheden ter plaatsen. Een derde agent werd toen mishandeld, zij werd in haar gezicht geslagen.

Twee verdachten

Een agent is na het ziekenhuis gebracht en behandeld aan zijn verwondingen. Een andere collega werd ter plekke nagekeken en kon - net zoals de derde agent - haar dienst voortzetten.

Tijdens het incident zijn twee verdachten aangehouden voor mishandeling. Het gaat om twee vrouwen van 29 en 26 uit Den Haag. Een van de verdachten is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.