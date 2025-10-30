Terug

Bestuurder rijdt agenten aan en dumpt auto in Best: 'Vies dat hij doorrijdt'

Crime

Vandaag, 16:58

Twee motoragenten zijn woensdagavond zwaargewond geraakt nadat ze werden aangereden op de A2 door een bestuurder van een gestolen voertuig. De bestuurder reed door en dumpte de auto in een woonwijk in Best. Voor de buurtbewoners daar was het een spannende avond.

"Het was tot ongeveer 02.00 uur flink druk hier. Recherche, spooronderzoek en we mochten niet meer naar buiten", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. Een andere omwonende kwam door het grote politieonderzoek niet meer bij haar woning. "Ik mocht uiteindelijk onder begeleiding naar huis. Maar je schrikt wel."

Het doorrijden van de bestuurder zorgt voor boosheid in de buurt. "Het is zo vies dat hij is doorgereden. Ik hoop dat ze hem pakken", vertelt een buurtbewoner. "Daarnaast hopen we natuurlijk dat het goed gaat met de agenten."

De buurtbewoners hebben camerabeelden gedeeld met de politie. Op de beelden is te zien hoe de bestuurder de wijk binnenrijdt en in alle rust inparkeert. Hierna stapt de verdachte uit en loopt weg. Naar de de bestuurder wordt nog gezocht. De auto is behoorlijk beschadigd door de aanrijding.

Impact

Bij de aanrijding op de A2 ter hoogte van Eindhoven raakten woensdag twee motoragenten zwaargewond. De politie was op dat moment bezig met een achtervolging van een gestolen voertuig uit Geldrop. Vermoedelijk is de bestuurder op de agenten ingereden om te kunnen ontsnappen. De exacte toedracht wordt nog onderzocht.

"De gewonde agenten verkeren gelukkig buiten levensgevaar, maar worden nog behandeld in het ziekenhuis", vertelt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. "De impact op de agenten is groot. Je laat mensen zwaargewond achter en gaat er vandoor. We zetten alles op alles om de dader te pakken te krijgen."

Door Redactie Hart van Nederland

