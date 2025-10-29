Terug

Twee agenten zwaargewond na aanrijding met gestolen voertuig

Crime

Vandaag, 21:08 - Update: Vandaag, 21:24

Twee agenten zijn woensdagavond zwaargewond geraakt doordat ze zijn aangereden door een bestuurder van een gestolen voertuig. Dat meldt de politie op X. Het incident vond plaats op de A2 ter hoogte van Eindhoven.

De politie achtervolgde de bestuurder van het gestolen voertuig ongeveer tien minuten toen de botsing op de A2 plaatsvond. De bestuurder daarbij heeft twee dienstvoertuigen en twee politiemotoren geraakt. De twee motoragenten zijn ernstig gewond geraakt, aldus de politie. Er is een traumahelikopter ter plaatse gekomen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de ernstig gewonde agenten buiten levensgevaar verkeren. Eerder zou er sprake zijn van meer dan twee gewonden, maar de andere agenten zijn in de ambulance gecontroleerd en zijn er "zonder kleerscheuren" van afgekomen, aldus de politie.

Onderzoek naar motief

De politie zegt dat de bestuurder vermoedelijk op de twee dienstvoertuigen en de twee motoragenten is ingereden om zo te kunnen ontsnappen, maar dit moet nog worden onderzocht.

Wegens het lopende onderzoek naar het incident is de snelweg voorlopig afgesloten vanaf knooppunt Batadorp in de richting van Den Bosch. Het verkeer wordt via de parallelrijbaan omgeleid.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

