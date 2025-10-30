Terug

Gestolen voertuig na aanrijding met motoragenten teruggevonden in Best

Crime

Vandaag, 07:05

De auto die eerder op de avond betrokken was bij een botsing met meerdere politievoertuigen op de A2, is teruggevonden in Best. De politie meldt dat de verdachte of verdachten zijn gevlucht.

Het voertuig werd aangetroffen op de Zevensprong in Best. Forensisch specialisten hebben daar onderzoek gedaan.

Bij de aanrijding op de A2 ter hoogte van Eindhoven raakten woensdag twee motoragenten ernstig gewond. De politie was op dat moment bezig met een achtervolging van een gestolen voertuig. Vermoedelijk is de bestuurder op de agenten ingereden om te kunnen ontsnappen. De exacte toedracht wordt nog onderzocht. De gewonde agenten verkeren buiten levensgevaar.

De A2 was bij knooppunt Batadorp een groot deel van de nacht afgesloten voor onderzoek. Donderdagochtend vroeg is de weg weer vrijgegeven.

