OM in hoger beroep in zaak over gooien paal op Feyenoord-medewerker

OM in hoger beroep in zaak over gooien paal op Feyenoord-medewerker

Crime

Vandaag, 16:44 - Update: 1 uur geleden

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam gaat in hoger beroep in de zaken tegen twee verdachten die een zware paal op een supportersbegeleider van Feyenoord gooiden. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd tegen Fenerbahçe in augustus.

Het OM eiste celstraffen van 5 en 4 jaar tegen de mannen die de betonnen paal van 23 kilo over een scheidingswand gooiden. De supportersbegeleider liep een hoofdwond op, een zware hersenschudding en een gebroken duim. Bij hem is PTSS vastgesteld en het is de vraag of hij volledig herstelt.

Poging tot doodslag

De rechtbank in Rotterdam vond een poging tot doodslag niet bewezen en veroordeelde beide mannen tot lagere straffen voor zware mishandeling. Initiatiefnemer Olcay K. (32) uit Utrecht kreeg een half jaar cel en 240 uur taakstraf na een strafeis van 5 jaar, Batin T. (21) uit Alphen aan den Rijn kreeg vier maanden cel na een strafeis van 4 jaar.

Het OM vindt "dat de rechtbank de verdachten ten onrechte heeft vrijgesproken van het medeplegen van een poging tot doodslag en dat de straffen die de rechtbank oplegde te laag zijn".

Door ANP

