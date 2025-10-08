Verdachte poging doodslag de Kuip meldt zich bij de politie

Een verdachte van een brute aanval na de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe op 6 augustus, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Bij stadion De Kuip raakte een medewerker van Feyenoord zwaargewond toen een zwaar stuk beton, met daaraan een paaltje, over een afscheiding werd gegooid.

Dinsdagavond toonde de politie in het programma Opsporing Verzocht drie verdachten van een poging tot doodslag. Woensdagochtend meldde één van de verdachten zich op een politiebureau. Het gaat om een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn.

Het slachtoffer hield aan de aanval een zware hersenschudding en meerdere breuken over. “Hij heeft een grote hoofdwond, kan niet meer autorijden en verdraagt geen fel daglicht,” vertelt politiewoordvoerder Jeff Wolters in Opsporing Verzocht. De man werkte naast zijn functie bij Feyenoord ook in de gehandicaptenzorg, maar kan geen van beide banen meer uitvoeren.

Ontbloot bovenlijf

De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. 'De verdachten lijken Fenerbahçe-fans. De stevigst gebouwde had een shirt aan van de club uit Istanboel. Hij had destijds een flinke baard. Een tweede man, degene die op sommige van de beelden een ontbloot bovenlijf heeft, had een kleinere baard.'

Volgens de politie kunnen de gezochte mannen voor de wedstrijd vanuit bijvoorbeeld Turkije of Duitsland zijn gekomen en sindsdien zijn teruggereisd. 'Ook is het mogelijk dat zij Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen. Meld het alstublieft bij de politie als u een idee heeft over de identiteit van de verdachten.'

De verdachten hoeven elkaar niet te kennen. 'Mogelijk vonden zij elkaar die avond in de geweldpleging en zijn ze vervolgens ieder hun eigen weg gegaan. Neem alstublieft contact op met de politie als u iets kunt vertellen over een of meer van de gezochte mannen.'