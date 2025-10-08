Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verdachte poging doodslag de Kuip meldt zich bij de politie

Crime

Vandaag, 17:39

Link gekopieerd

Een verdachte van een brute aanval na de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe op 6 augustus, heeft zich woensdag bij de politie gemeld. Bij stadion De Kuip raakte een medewerker van Feyenoord zwaargewond toen een zwaar stuk beton, met daaraan een paaltje, over een afscheiding werd gegooid.

Dinsdagavond toonde de politie in het programma Opsporing Verzocht drie verdachten van een poging tot doodslag. Woensdagochtend meldde één van de verdachten zich op een politiebureau. Het gaat om een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn.

Het slachtoffer hield aan de aanval een zware hersenschudding en meerdere breuken over. “Hij heeft een grote hoofdwond, kan niet meer autorijden en verdraagt geen fel daglicht,” vertelt politiewoordvoerder Jeff Wolters in Opsporing Verzocht. De man werkte naast zijn functie bij Feyenoord ook in de gehandicaptenzorg, maar kan geen van beide banen meer uitvoeren.

Ontbloot bovenlijf

De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. 'De verdachten lijken Fenerbahçe-fans. De stevigst gebouwde had een shirt aan van de club uit Istanboel. Hij had destijds een flinke baard. Een tweede man, degene die op sommige van de beelden een ontbloot bovenlijf heeft, had een kleinere baard.'

Volgens de politie kunnen de gezochte mannen voor de wedstrijd vanuit bijvoorbeeld Turkije of Duitsland zijn gekomen en sindsdien zijn teruggereisd. 'Ook is het mogelijk dat zij Fenerbahçe-supporters zijn die in Nederland wonen. Meld het alstublieft bij de politie als u een idee heeft over de identiteit van de verdachten.'

De verdachten hoeven elkaar niet te kennen. 'Mogelijk vonden zij elkaar die avond in de geweldpleging en zijn ze vervolgens ieder hun eigen weg gegaan. Neem alstublieft contact op met de politie als u iets kunt vertellen over een of meer van de gezochte mannen.'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.