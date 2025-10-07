Beelden vrijgegeven: verdachten gezocht na poging tot doodslag bij Feyenoord-Fenerbahçe

De politie in Rotterdam is dringend op zoek naar drie mannen die verdacht worden van een brute aanval na de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe op 6 augustus. Bij stadion De Kuip raakte een medewerker van Feyenoord zwaargewond toen een zwaar stuk beton, met daaraan een paaltje, over een afscheiding werd gegooid. Eerder deelde de politie al beelden van het trio, maar inmiddels zijn ook herkenbare beelden vrijgegeven.

Op de nieuwe beelden, getoond in Opsporing Verzocht, is te zien hoe de drie mannen samen proberen het zware stuk beton op te tillen. Uiteindelijk lukt het hen om het object over het hek te slingeren dat de supportersgroepen van elkaar scheidt. Het beton kwam met volle kracht op het hoofd van de Feyenoord-medewerker terecht, die op dat moment onderweg was om agenten te waarschuwen voor de gegooide voorwerpen.

Bekijk hieronder de beelden:

De mannen lijken supporters van Fenerbahçe. Een van hen, fors gebouwd en met een flinke baard, droeg een shirt van de Turkse club. De tweede had een kleinere baard en was op sommige beelden met ontbloot bovenlijf te zien. De derde verdachte droeg zwarte kleding en bedekte zijn gezicht deels met een gele en donkerblauwe doek in de clubkleuren van Fenerbahçe.

Het slachtoffer hield aan de aanval een zware hersenschudding en meerdere breuken over. “Hij heeft een grote hoofdwond, kan niet meer autorijden en verdraagt geen fel daglicht,” vertelt politiewoordvoerder Jeff Wolters in Opsporing Verzocht. De man werkte naast zijn functie bij Feyenoord ook in de gehandicaptenzorg, maar kan geen van beide banen meer uitvoeren. “Hij vindt het leven op deze manier lastig. Wel weet hij dat hij geluk heeft gehad. Hij had net zo goed dood kunnen zijn na zo’n actie,” aldus Wolters.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Verdachten mogelijk uit buitenland

Volgens Wolters is het niet uitgesloten dat de drie verdachten speciaal voor de wedstrijd naar Nederland zijn gekomen, bijvoorbeeld uit Turkije of Duitsland. “Maar Fenerbahçe heeft ook een grote schare fans in Nederland zelf,” zegt hij.

De politie hoopt dat mensen die de mannen herkennen, zich snel melden. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.