Politie zoekt drietal na gooien van zware paal op hoofd Feyenoord-supporter

De politie is op zoek naar drie mannen die woensdagavond betrokken waren bij een gewelddadig incident rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe in De Kuip. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe drie personen samen een losse paal optillen en over een schutting gooien, in de richting van een groep supporters. Daarbij raakte een Feyenoord-supporter lichtgewond, die de paal op zijn hoofd kreeg.

Het incident gebeurde na de wedstrijd rond 23.00 uur. De drie mannen liepen daarna direct weg. Hun identiteit is nog onbekend. De politie neemt het incident zwaar op: " Dit had veel erger kunnen aflopen."

Rondom de wedstrijd werden nog twaalf anderen aangehouden, onder wie een supporter van Fenerbahçe. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Politie zoekt drietal voor gooien van paal op hoofd Feyenoord-supporter. Beeld: TikTok

Messen en vuurwerk

De elf andere aangehouden personen hadden onder meer messen of vuurwerk bij zich, of hielden zich niet aan de huisregels van het stadion. Of zij nog vastzitten, kon de politie donderdag niet zeggen.

Hart van Nederland/ANP