Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie zoekt drietal na gooien van zware paal op hoofd Feyenoord-supporter

Crime

Vandaag, 13:06

Link gekopieerd

De politie is op zoek naar drie mannen die woensdagavond betrokken waren bij een gewelddadig incident rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe in De Kuip. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe drie personen samen een losse paal optillen en over een schutting gooien, in de richting van een groep supporters. Daarbij raakte een Feyenoord-supporter lichtgewond, die de paal op zijn hoofd kreeg.

Het incident gebeurde na de wedstrijd rond 23.00 uur. De drie mannen liepen daarna direct weg. Hun identiteit is nog onbekend. De politie neemt het incident zwaar op: "Dit had veel erger kunnen aflopen."

Rondom de wedstrijd werden nog twaalf anderen aangehouden, onder wie een supporter van Fenerbahçe. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Politie zoekt drietal voor gooien van paal op hoofd Feyenoord-supporter. Beeld: TikTok

Politie zoekt drietal voor gooien van paal op hoofd Feyenoord-supporter. Beeld: TikTok

Messen en vuurwerk

De elf andere aangehouden personen hadden onder meer messen of vuurwerk bij zich, of hielden zich niet aan de huisregels van het stadion. Of zij nog vastzitten, kon de politie donderdag niet zeggen.

Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.