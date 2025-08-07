Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie: 'Wonder dat slachtoffers in Kuip slechts lichtgewond zijn'

Crime

Vandaag, 17:56

Link gekopieerd

"Als je de beelden van het incident ziet, is het een wonder dat de twee slechts lichtgewond zijn geraakt." Dat zegt een politiewoordvoerder over het geweldsincident woensdagavond rond de wedstrijd tussen Feyenoord en de Turkse club Fenerbahçe in Stadion Feyenoord.

Een groepje mensen gooide een paal over een schutting, recht op twee anderen. De politie meldde aanvankelijk dat er twee gewonden waren. "Maar bij één van de twee was de schade zo klein, dat we het op één gewonde houden," aldus de woordvoerder.

Verdachten nog spoorloos

De drie verdachten van het gooien – mogelijk aanhangers van Fenerbahçe – zijn nog spoorloos. Van het incident circuleren beelden op sociale media. "Maar de daders zijn niet herkend op de beelden," zegt de politiewoordvoerder. In het filmpje tillen drie mannen een losstaand paaltje op en gooien dat over een hek, waarachter mensen staan. Daarna lopen ze weg.

Een andere man die in De Kuip is aangehouden voor openlijke geweldpleging, is niet betrokken bij het gooien van de paal. Hij is fan van Fenerbahçe. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte.

De politie hield nog elf anderen aan voor onder meer wapenbezit, vuurwerk of het overtreden van de stadionregels. Of zij nog vastzitten, kon de woordvoerster donderdagmiddag niet zeggen.

ANP

Lees ook

Politie zoekt drietal na gooien van zware paal op hoofd Feyenoord-supporter
Politie zoekt drietal na gooien van zware paal op hoofd Feyenoord-supporter

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.