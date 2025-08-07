Politie: 'Wonder dat slachtoffers in Kuip slechts lichtgewond zijn'

"Als je de beelden van het incident ziet, is het een wonder dat de twee slechts lichtgewond zijn geraakt." Dat zegt een politiewoordvoerder over het geweldsincident woensdagavond rond de wedstrijd tussen Feyenoord en de Turkse club Fenerbahçe in Stadion Feyenoord.

Een groepje mensen gooide een paal over een schutting, recht op twee anderen. De politie meldde aanvankelijk dat er twee gewonden waren. "Maar bij één van de twee was de schade zo klein, dat we het op één gewonde houden," aldus de woordvoerder.

Verdachten nog spoorloos

De drie verdachten van het gooien – mogelijk aanhangers van Fenerbahçe – zijn nog spoorloos. Van het incident circuleren beelden op sociale media. "Maar de daders zijn niet herkend op de beelden," zegt de politiewoordvoerder. In het filmpje tillen drie mannen een losstaand paaltje op en gooien dat over een hek, waarachter mensen staan. Daarna lopen ze weg.

Een andere man die in De Kuip is aangehouden voor openlijke geweldpleging, is niet betrokken bij het gooien van de paal. Hij is fan van Fenerbahçe. De man is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte.

De politie hield nog elf anderen aan voor onder meer wapenbezit, vuurwerk of het overtreden van de stadionregels. Of zij nog vastzitten, kon de woordvoerster donderdagmiddag niet zeggen.

