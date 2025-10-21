Terug

Weer verdachte opgepakt voor poging doodslag met stuk beton bij Feyenoord

Weer verdachte opgepakt voor poging doodslag met stuk beton bij Feyenoord

Crime

Vandaag, 14:38

De politie heeft maandag een tweede verdachte aangehouden voor een poging tot doodslag na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Fenerbahçe deze zomer in De Kuip in Rotterdam. Daarbij raakte een supportersbegeleider van de Rotterdamse club gewond. De verdachte is een 31-jarige man uit Utrecht, meldt de politie dinsdag.

Hij is aangehouden dankzij anonieme tips, na een uitzending van Opsporing Verzocht begin oktober. Daarin zijn beelden van de verdachten getoond. Een 21-jarige man uit Alphen aan den Rijn meldde zich een dag na de uitzending bij de politie.

Bij het incident op 6 augustus gooiden drie mannen een paal met een betonnen voet over een tussenwand in het stadion. Een supportersbegeleider kreeg die op zijn hoofd. Hij liep een zware hersenschudding op en breuken in zijn hand. De man kan hierdoor nog altijd niet werken. Ook heeft hij dagelijks "verschrikkelijke" hoofdpijn, verdraagt hij geen fel licht en kan hij niet autorijden, aldus de politie.

De politie zoekt nog een derde verdachte.

Door ANP

