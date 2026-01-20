Volg Hart van Nederland
Straffen tot 5 jaar cel geëist voor gooien zware paal op Feyenoordmedewerker

Crime

Vandaag, 16:11 - Update: 3 uur geleden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tot 5 jaar cel geëist tegen twee verdachten voor het verwonden van een supportersbegeleider van Feyenoord. De verdachten worden ervan verdacht vorig jaar augustus een paal van ruim 23 kilo te hebben gegooid op het hoofd van de supportersbegeleider. Dat gebeurde na afloop van de wedstrijd tegen Fenerbahçe.

De Feyenoordmedewerker liep een hoofdwond, zware hersenschudding en een gebroken duim op. Hij heeft nog altijd veel last van de gevolgen daarvan. Zo is bij hem PTSS vastgesteld en kan hij niet meer werken. "Zijn leven staat op zijn kop door het incident", zei de officier van justitie.

Van het incident zijn beelden gemaakt. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Trio gooit zwaar paaltje op hoofd van Feyenoord-supporter
0:39

Trio gooit zwaar paaltje op hoofd van Feyenoord-supporter

'Angst zaaien'

Volgens het OM had de 32-jarige Olcay K. uit Utrecht een initiërende rol. Hij hoorde daarom de eis van 5 jaar eisen. Tegen de andere verdachte, Batin T. (21) uit Alphen aan den Rijn, is 4 jaar cel geëist.

De officier hield in de strafeis er rekening mee dat de feiten plaatsvonden bij het voetbal. "Helaas is voetbalgeweld hardnekkig en moeilijk uit te bannen", zei hij. Na de wedstrijd in de voorronde van de Champions League, die Feyenoord met 2-1 won, zouden teleurgestelde supporters de confrontatie hebben gezocht in De Kuip.

De twee hebben toegegeven dat zij de paal hebben gegooid. Nadat deze beelden openbaar werden gezet door het televisieprogramma Opsporing Verzocht werden ze aangehouden. Ze gaven aan dat ze niemand wilden verwonden, maar dat het doel vooral angst zaaien was.

De derde betrokkene is nog niet aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

