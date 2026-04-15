Man (32) opgepakt voor dubbele mishandeling buschauffeur in Rotterdam

Crime

Vandaag, 14:36

De politie heeft woensdag een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het mishandelen van een buschauffeur van de RET. De chauffeur werd in korte tijd twee keer slachtoffer van geweld tijdens zijn dienst in Rotterdam-Overschie. Volgens de politie gaat het in beide gevallen om dezelfde verdachte.

Het eerste incident gebeurde op 7 maart rond 16.00 uur. Bij halte Abtsweg ontstond ruzie nadat de man niet kon inchecken. De chauffeur vroeg hem om uit te stappen, maar dat liep uit de hand. De man begon te schelden en gaf de chauffeur een klap, vlak voordat hij uitstapte bij halte Kleinpolderplein. De chauffeur hield daar pijn aan over en zag korte tijd wazig.

Meerdere keren geslagen

Ruim een maand later, op 10 april, ging het opnieuw mis. Rond 15.00 uur stapte dezelfde man weer in, dit keer bij halte Kleinpolderplein. De chauffeur herkende hem en wilde melding maken. Daarop sloeg de verdachte hem meerdere keren.

Na het incident verliet de man de bus bij de Abraham van Stolkweg en vluchtte richting de Horvathbrug. In beide gevallen zaten er passagiers in de bus die mogelijk getuige zijn geweest. De politie deelde eerder beelden van de verdachte en riep mensen op om informatie te delen.

Door Redactie Hart van Nederland

