Buschauffeur voor tweede keer mishandeld in Rotterdam: 'En iedereen filmt maar'

Vandaag, 10:55

"Het kan gewoon niet," zegt een man op straat, terwijl hij zijn hoofd schudt. De mishandeling van een buschauffeur, vrijdagmiddag in Rotterdam en eerder al in maart door dezelfde man, leidt tot veel geschokte reacties. "Het is heel heftig, en überhaupt dat er allemaal mensen omheen staan en niet ingrijpen. En het wel filmen, dat is belachelijk," reageert een vrouw.

De chauffeur van vervoerder RET werd in een rijdende en volle bus aangevallen door een passagier. De man stapte bij halte Kleinpolderplein in, maar de chauffeur herkende hem van een incident op 7 maart. Toen de bestuurder dit wilde doorgeven aan collega’s, sloeg de passagier hem meerdere keren.

De verdachte ging er daarna vandoor. Volgens de politie was de chauffeur op 7 maart ook al slachtoffer van dezelfde man. Die stapte toen in bij halte Abtsweg, waar zijn pas niet werkte. Nadat de chauffeur hem had gevraagd uit te stappen, werd de man agressief en gaf hij de bestuurder een klap.

Scheldpartijen, bespuugd worden en zelfs bedreigingen. Voor buschauffeurs is het steeds vaker raak. Buschauffeur Jeroen Wijers (50) vertelt in de onderstaande video over zijn nare ervaringen.

Buschauffeur Jeroen over agressie tegen dienstverleners: 'Mensen kijken snel weg'

Regiovervoerder RET is "ontzettend geschrokken" en ook boos over het voorval. "Je blijft met je handen van onze mensen af, zo simpel is het." De vervoerder heeft aangifte gedaan en doet er naar eigen zeggen alles aan om de politie te helpen bij het opsporen van de verdachte. Op straat worden extra mensen ingezet, ook in burger. "Dit soort gedrag kan niet zonder gevolgen blijven."

'Belachelijk'

Op straat overheerst vooral boosheid over het geweld tegen iemand die zijn werk doet. "Die mensen doen ook gewoon hun werk dus die mag je met respect behandelen," zegt een man. Een andere vrouw benadrukt: "Hij brengt mensen van A tot Z, dus hij moet gewoon met respect behandeld worden. Of extra personeel in burger moet helpen weet ik niet."

De politie en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek gestart en roepen getuigen op zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

