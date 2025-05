'Buschauffeur mishandeld door meerdere verdachten in Amsterdam'

In Amsterdam-Noord is zaterdagavond een buschauffeur mishandeld bij station Molenwijk. Dat meldt AT5 na een bevestiging van een politiewoordvoerder. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.

Scheldpartijen, bespuugd worden en zelfs bedreigingen. Voor buschauffeurs is het steeds vaker raak. Buschauffeur Jeroen Wijers (50) heeft helaas ook regelmatig met deze problematiek te maken, zo is te zien in bovenstaande video.

De mishandeling vond rond 21.00 uur plaats in de hoofdstad. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor het incident, maar volgens de politie waren er meerdere verdachten bij de mishandeling betrokken. Er is nog niemand aangehouden en ook zijn er nog geen signalementen van de verdachten bekend.

Het is niet bekend hoe ernstig de buschauffeur gewond is geraakt. De politie heeft een onderzoek naar de mishandeling ingesteld.