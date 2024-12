Buschauffeur Jeroen over agressie tegen dienstverleners: 'Mensen kijken snel weg'

Scheldpartijen, bespuugd worden en zelfs bedreigingen. Voor buschauffeurs is het steeds vaker raak. Uit onderzoek van vakbond CNV blijkt dat bijna driekwart (73 procent) van hulp- en dienstverleners ongewenst gedrag ervaart van burgers, patiënten of cliënten. Bijna 30 procent komt zelfs in aanraking met fysiek geweld, zoals slaan en schoppen. Buschauffeur Jeroen Wijers (50) heeft helaas ook regelmatig met deze problematiek te maken. "Bespuugd worden is echt ontzettend smerig"

Jeroen heeft bijna alles wel voorbij zien komen tijdens zijn dienst. Hij wordt regelmatig bespuugd en uitgescholden. Iemand is misschien met het verkeerde been uit bed gestapt of heeft 'gewoon' een rotdag achter de rug: er zijn tal van redenen waardoor sommige passagiers volledig ontvlammen. Maar volgens Jeroen is geldgebrek het vaakst de reden voor een uitbrander. "Vaak komt dit door iemand die bijvoorbeeld geen saldo heeft of als iemand gaat volledig door het lint als een eerdere bus is uitgevallen."

'Mensen grijpen niet in of kijken weg'

Volgens Jeroen grijpen medepassagiers zelden in. "Mensen kijken weg of beginnen te filmen. Binnen een paar minuten staat het dan online, terwijl jij nog met de gevolgen zit," legt hij uit. Zijn werkgever Hermes biedt veiligheidstrainingen aan, wat volgens hem enigszins helpt. "Het leert je om beter om te gaan met agressie, maar het probleem los je er niet mee op."

De cijfers van CNV tonen aan dat veel hulp- en dienstverleners blijvende schade ondervinden van agressie. Maar liefst 10 procent van de ondervraagden rapporteert ernstige psychische klachten. Ook merkt bijna een kwart (24 procent) dat collega’s zich vaker ziek melden door incidenten op het werk. Jeroen herkent dit probleem. "Van een incident heb ik echt nachtenlang wakker gelegen. Die beelden bleven maar terugkomen."

Vakbond CNV roept werkgevers op om snel werk te maken van betere psychologische ondersteuning. "Zorg ervoor dat werknemers met een gerust hart hun werk kunnen blijven doen," aldus de organisatie.