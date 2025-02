Buschauffeurs willen streep door bezuinigingen: 'Kaartjes zullen duurder worden'

Een drukte van belang donderdag op de publieke tribune in de Tweede Kamer, want daar zaten tientallen bus- en tramchauffeurs. Ze volgden het debat over de plannen om 110 miljoen euro te bezuinigen op het OV in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Als de bezuinigen worden doorgevoerd, betekent het dat er chauffeurs ontslagen moeten worden en zal de werkdruk waarschijnlijk nog hoger zijn voor de werkende chauffeurs.

Adri Sloot, die al bijna 40 jaar voor de HTM rijdt, is woest om de voorgenomen bezuinigingen. "Iedereen is hierdoor gedupeerd, de chauffeurs, de maatschappijen en de reizigers. En denk dan ook aan de minima. Die hebben straks weer minder. Het is echt niet acceptabel", vertelt hij in bovenstaande video.

Hot topic?

Het is volgens de Haagse buschauffeur een 'hot topic' in de kantine op de remise. "Het gevolg gaat zijn: minder lijnen, minder diensten. Kaartjes zullen duurder worden. Dat is toch niet van deze tijd?" Het Kamerdebat volgt op een op dinsdag aan de politiek aangeboden petitie door vervoerders, reizigers en vakbond FNV. Laatstgenoemde stelt de werkdruk al enorm is en dat de 110 miljoen "een kaalslag" zal betekenen.