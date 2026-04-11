Buschauffeur meerdere keren geslagen in rijdende bus, dader vlucht

Crime

Vandaag, 15:41 - Update: 24 seconden geleden

Een buschauffeur is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een mishandeling in Rotterdam-Overschie. Het incident gebeurde rond 15.00 uur in een rijdende bus. De verdachte ging er na het geweld vandoor. Volgens de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten zat de bus vol met passagiers. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.

Bij de halte Kleinpolderplein stapte een man de bus in. Tijdens de rit ontstond er een conflict tussen de man en de chauffeur. De situatie liep uit de hand, waarna de man de chauffeur meerdere keren sloeg. Door het geweld raakte de chauffeur gewond. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt.

Scheldpartijen, bespuugd worden en zelfs bedreigingen. Voor buschauffeurs is het steeds vaker raak. Buschauffeur Jeroen Wijers (50) heeft helaas ook regelmatig met deze problematiek te maken, zo is te zien in bovenstaande video.

Cabine onder het bloed

Marry van Dijke, Manager Bus bij de RET, reageerde vrijdag op Linkedin woedend op het incident. "Ik kan niet meer zwijgen. Ik ben echt boos. Vanmiddag is een van onze buschauffeurs op brute wijze aangevallen tijdens het rijden, met een bus vol passagiers in Rotterdam-Overschie."

Volgens Van Dijke was de impact groot. "De cabine zat onder het bloed en er waren kinderen in de bus. Onze chauffeurs hebben beelden gedeeld, dus ik kan niet achterblijven. Ik sta achter onze chauffeurs."

Volgens burgemeester Carola Schouten van Rotterdam gaan er "verschrikkelijke beelden rond" van de mishandeling. Ze is "geschokt en woedend" door het incident, schrijft ze op Instagram. De verdachte is na de mishandeling gevlucht. RET, de politie en het Openbaar Ministerie zijn op zoek naar de verdachte, aldus Schouten.

Door Redactie Hart van Nederland

