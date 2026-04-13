Buschauffeurs pikken het niet meer: acties dreigen na toenemend geweld

De mishandeling van een buschauffeur van de RET in Rotterdam-Overschie zorgt voor grote onrust onder collega’s. De ondernemingsraad sluit wilde acties, zoals een werkonderbreking, niet uit en trekt aan de bel bij de politiek, meldt Rijnmond.

Volgens de ondernemingsraad krijgen chauffeurs dagelijks te maken met agressie en vernedering. Ze worden uitgescholden, bespuugd of krijgen nare gebaren. Veel medewerkers hebben het gevoel dat er te weinig naar hen wordt geluisterd en vinden dat er snel iets moet veranderen, zo blijkt uit reacties aan regionale omroep Rijnmond.

Geweld in de bus loopt uit de hand

Vrijdag ging het opnieuw mis in een volle, rijdende bus. Een passagier stapte op bij halte Kleinpolderplein. De chauffeur herkende de man van een eerder incident begin maart. Toen hij dat wilde doorgeven aan collega’s, werd hij meerdere keren geslagen, te zien in bovenstaande video.

Het incident heeft er flink ingehakt bij collega’s. De kans op acties wordt serieus overwogen. "Dit soort gedrag kan niet onbestraft blijven", aldus RET-directeur Linda Boot aan de regionale omroep.

Roep om meer toezicht

Volgens de vervoerder staat het geweld niet op zichzelf en is het onderdeel van een bredere verharding in de samenleving. De roep om extra maatregelen klinkt daarom steeds luider.

In een brief aan de gemeenteraad pleit de ondernemingsraad voor meer en zichtbaar toezicht in het openbaar vervoer, snellere opvolging van incidenten en betere ondersteuning voor medewerkers die slachtoffer worden van agressie.